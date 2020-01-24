Аэропорт в Белгороде увеличит пассажиропоток до 500 тыс. человек

В международном аэропорту Белгород представили план по увеличению пассажиропотока до 500 тыс. человек в 2020 году. Прежний рекорд был установлен в 2017 году.

По данным группы компаний «Агро-Белогорье», активом которой является аэропорт, в 2019 году пассажиропоток увеличился на 12,7 тыс. человек и составил 468 тыс. пассажиров. Об этом сообщает ИА «Абирег». Рекордный показатель был зафиксирован двумя годами ранее, пассажиропоток составил 468,78 тыс. человек.

Количество обслуженных рейсов в 2019 году не изменилось. Внутренними авиалиниями воспользовались 314,08 тыс. пассажиров. Самым популярным направлением стала Москва. Также в специалисты отметили тренд на рост популярности рейсов в Турцию. На курорты улетели 134 тыс. пассажиров, что на 20% больше показателя 2018 года.

Ранее рекорд по числу пассажиров установил аэропорт Благовещенска. В 2019 году сотрудники обслужили порядка 559,6 тыс. человек, что на 33,5% больше уровня 2018 года.