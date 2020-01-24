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Власти Тулы назвали экологически безопасными реагенты на местных дорогах

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В Туле дороги в зимний период обрабатывают экологически безопасными реагентами. Речь идет о смеси марки «Бионорд». Об этом рассказали специалисты городского управления по благоустройству.

В ведомстве утверждают, что эти реагенты имеют сертификат высокого уровня экологической безопасности. При этом они ссылаются на заключение ФГБУ «Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина». В нем сказано, что материалы не оказывают вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде, пишут «Тульские известия».

20 января сообщалось, что в Тульской области достигли показателя нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по доле контрактов с использованием новых технологий при ремонте дорог. Для этого региона он составляет 10%, а к 2024 году его должны увеличить до 80%.

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