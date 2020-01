Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

Дебютный англоязычный сингл российской группы «Тату» (t.A.T.u.) All the Things She Said получил платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщила британская ассоциация производителей фонограмм (BPI).

Русскую песню группы «Я сошла с ума» 20 лет назад адаптировали под британскую аудиторию. Таким образом появился хит All the Things She Said. На территории Соединенного Королевства было продано больше 600 тыс. копий, пишет РИАМО.

Группа «Тату» просуществовала 12 лет — с 1999 года по 2011-й. Альбом под названием «200 км/ч по встречной», или «200 Km/h In The Wrong Lane», заслужил золотой статус в США в 2003 году, пишет «Газета.ру».

21 января сообщалось, что американский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Эминем установил новый мировой рекорд по скорости чтения рэпа.