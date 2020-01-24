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В Москве задержаны банкиры за связь с криминальным авторитетом

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В Москве задержаны два банкира. Их подозревают в связи с криминальным авторитетом Окой Хатоевым. Оку называют преемником Деда Хасана. Задержанные Александр Плющенко и Александр Кутюков, по версии следствия, связаны с особо крупным мошенничеством на сумму в 200 млн рублей. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения банкроты. Оперативники уверены, что банкиры похищали средства вкладчиков, выводя их активы. Не брезговали банальным запугиванием, присылая надгробия в виде предупреждения. Рассматривается вариант возбуждения уголовного дела по статье «Создание преступного сообщества». Аслан Усоян, он же Дед Хасан, возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России. Он был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года. Преемником криминального авторитета называют Оку Хатоева.

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