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Большинство родителей готовы копить деньги на высшее образование детей

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В РФ готовы копить на образование детей от 6 до 10 лет, показало исследование компании по страхованию жизни. 30% опрошенных планируют откладывать деньги в течение 11–15 лет. Еще 20% рассчитывают собрать нужную сумму меньше чем за шесть лет. Большинство родителей считают, что на обучение будет достаточно 350 тыс. рублей. Эксперты, уверены: этой суммы на платную учебу в вузе не хватит. Главную проблему специалисты видят в нехватке бюджетных мест. Россияне рассчитывают на изменения после послания президента РФ Федеральному собранию. Владимир Путин заявил о недопустимости сокращения бесплатных мест.

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