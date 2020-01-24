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В Подмосковье загорелись торговые ряды

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Фото: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru
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В городском округе Раменское в Подмосковье загорелись торговые ряды, пожарным уже удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает в пятницу, 24 января, пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 07:17 ликвидация открытого горения», — отметили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре по улице Праволинейной поступило спасателям в 05:20 мск. Пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м в течение часа.

В тушении огня участвуют 11 единиц техники и 39 человек.

В интернете очевидцы распространили видео с места ЧП. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно полыхающие торговые павильоны и пожарные машины, которые стоят рядом.

23 января в селе Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарии загорелась кровля четырехэтажного здания гостиницы.

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