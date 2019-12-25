В Сибири родные нашли потерявшуюся 16 лет назад девушку

В Красноярске семья нашла девушку, которая пропала в подростковом возрасте 16 лет назад. Юля Семенова пропала в 2003 году из-за провалов в памяти. Все эти годы ее семье ничего не было о ней известно. Выяснилось, что 16 лет она провела в психоневрологическом интернате.