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В США на видео попала редкая рыба «с ногами»

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Фото: скриншот с видео
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Ученым из США удалось заснять на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги, пишет Daily Mail.

Запечатлеть рыбу смогли исследователи из Флориды на глубине более 900 м в Мексиканском заливе.

Глубоководные удильщики могут достигать полутора метров в длину и весить около 50 кг. Эти рыбы отлично маскируются на морском дне, что позволяет им охотиться на более крупных рыб.

В июле прошлого года стало известно, что у берегов США были обнаружены «глубоководные пельмени».

Кроме того, ученые нашли еще несколько необычных морских существ, которые ранее были неизвестны науке.

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