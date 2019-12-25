В США на видео попала редкая рыба «с ногами»
Ученым из США удалось заснять на видео редкого глубоководного удильщика, который использует плавники как ноги, пишет Daily Mail.
Запечатлеть рыбу смогли исследователи из Флориды на глубине более 900 м в Мексиканском заливе.
Глубоководные удильщики могут достигать полутора метров в длину и весить около 50 кг. Эти рыбы отлично маскируются на морском дне, что позволяет им охотиться на более крупных рыб.
В июле прошлого года стало известно, что у берегов США были обнаружены «глубоководные пельмени».
Кроме того, ученые нашли еще несколько необычных морских существ, которые ранее были неизвестны науке.