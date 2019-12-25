Бойца MMA Дацика задержали на границе России и Эстонии

На границе России и Эстонии задержан Вячеслав Дацик. Боец ММА пытался переплыть на лодке реку Нарва. По словам супруги спортсмена, он помогал знакомому выбраться из страны. Якобы Дацик хотел только указать направление. В пути сломалось весло, и лодку прибило к эстонской границе. Сейчас боец находится в изоляторе.