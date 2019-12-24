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Транспортный коридор соединил Россию и Азербайджан

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Россию и Азербайджан соединил новый транспортный коридор. Через реку Самур сегодня открыли автомобильный мост. В церемонии участвовали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр экономразвития России Максим Орешкин и глава Дагестана Владимир Васильев. Протяженность сооружения — 325 м, а его ширина — почти 17 с половиной. Мост состоит из двух автомобильных, а также пешеходной полосы. Соглашение о строительстве через государственную границу подписали главы России и Азербайджана в 2013 году. Новый мост заменил старую конструкцию, которую возвели еще в 1957 году.

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