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СК проверит сообщения о травле девочки старшеклассниками в Уфе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в Башкирии начали проверку сообщений о травле четвероклассницы старшеклассниками в Уфе. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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22 декабря член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал на своей странице в Facebook обращение жительницы Уфы, в котором та говорит, что ее дочь — ученица 4-го класса школы № 45 — пострадала от травли старшеклассников. По словам женщины, ученики, предположительно, 7–8-х классов избивали ее дочь, вымогали деньги, склоняли к самоубийству и запугивали. Она уточнила, что всё это происходило в октябре 2019 года, пишет RT. Уточняется, что школьница сообщила о произошедшем лишь спустя долгое время, действия учащихся «привели к серьезным последствиям» для ее здоровья.

Следователи 24 декабря заявили, что Следственный отдел по Кировскому району города проверит сообщения о травле в отношении девочки. В ведомстве уточнили, что следователи намерены опросить родителей ребенка, других школьников и педагогический состав школы, а также установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, пишет сайт kp.ru.

Проверку проводят и специалисты управления образования администрации Уфы. Кроме того, в ситуации разбирается детский омбудсмен республики Милана Скоробогатова. Она подтвердила, что поступило заявление от родителей девочки и что в этой связи ведется многоплановая проверка, в том числе и по действиям учителей.

20 декабря сообщалось, что в одной из школ Челябинска ученицу затравили одноклассники из-за того, что она некрещеная.

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