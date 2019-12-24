Tesla Cybertruck заметили в Москве

Неужели новинка от Тесла уже разъезжает по столичным дорогам? Очень похожий на Tesla Cybertruck автомобиль заметили на трассе, но оказалось, это лишь пародия на электропикап с бронекузовом. Предприимчивый выладелец девятки таким образом прокачал свое авто. В соцсетях это чудо техники даже прозвали «кибер-Лада».