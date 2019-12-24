Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Джеки Чан признался, что чуть не погиб во время съемок фильма «Авангард». В нем звезда боевиков, как всегда, исполнял все трюки сам. Во время сцены с гидроциклами Джеки попал в ловушку под водой и не мог вылезти из пещеры под скалой. Тогда, по признанию актера, он панике не поддался и через некоторое время выбрался на сушу. Спустя время Джеки Чан осознал, что тогда запросто мог умереть. Фильм «Авангард», рассказывающий об отряде охранников, выйдет в прокат в январе 2020 года.