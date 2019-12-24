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Опустошение: нашествие саранчи в Сомали

Насекомые пожирают посевы и траву на пастбищах
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Сомали переживает крупнейшее за последние 70 лет нашествие саранчи. Обильные осадки привели к резкому увеличению численности этих насекомых, пожирающих всю растительность на своем пути. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Огромные стаи саранчи движутся от пастбища к пастбищу, оставляя домашний скот — основу сельского хозяйства Сомали — без корма
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Фермеры пытаются бороться с напастью подручными средствами, но терпят поражение
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Каждая особь саранчи съедает в день количество пищи, равное ее собственному весу. Стая саранчи может насчитывать сотни миллионов особей
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Хаос, царящий в Сомали в результате длящейся около 30 лет гражданской войны, не дает возможности применить против саранчи современные инсектициды
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Некоторые стаи насекомых занимают площадь до 1000 кв. км
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Саранча живет от восьми месяцев до двух лет. Когда у популяции достаточно пищи, насекомое существует в одиночной фазе и ведет малоактивный образ жизни. Когда еды не хватает, саранча увеличивается в размере и переходит в стадную фазу
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Небольшая стая саранчи в день съедает столько же продовольствия, сколько необходимо для 10 слонов или 2500 человек
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
Сама саранча богата белком и в некоторых странах Африки и Азии употребляется в пищу
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Нашествие саранчи в Сомали
Фото: REUTERS/Feisal Omar
В Ветхом Завете саранча упоминается как одна из десяти казней египетских, посланных в наказание за отказ отпустить порабощенных сынов Израилевых
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