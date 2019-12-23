Фанаты «Мальме» лишили носа статую футболиста Ибрагимовича

Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» снова испортили статую экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича. На этот раз они облили скульптуру серебряной краской и отломали ей нос.

В полиции уверены, все дело в недавних инвестициях Златана. В конце ноября Ибрагимович купил 25% акций ФК «Хаммарбю» — главного соперника «Мальме».