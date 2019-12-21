Юбилейная ёлка «День рождения Деда Мороза» открылась в «Крокусе»
В «Крокус Сити Холле» открылась юбилейная ёлка, посвященная 1000-летию Деда Мороза. Маленьким зрителям приготовили настоящее шоу.
Самый главный волшебник впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения. Позвал в гости всех — и детей, и любимых персонажей мультфильмов.
Подробнее — в сюжете «Известий».
В «Крокус Сити Холле» открылась юбилейная ёлка, посвященная 1000-летию Деда Мороза. Маленьким зрителям приготовили настоящее шоу.
Самый главный волшебник впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения. Позвал в гости всех — и детей, и любимых персонажей мультфильмов.
Подробнее — в сюжете «Известий».