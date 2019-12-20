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Пахмутову и Добронравова наградили медалями Сергея Михалкова

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Композитору Надежде Пахмутовой и ее супругу и соавтору, поэту Николаю Добронравову вручили памятные Золотые медали Сергея Михалкова в Доме приемов МИД.

Медали вручил председатель Союза кинематографистов и Российского фонда культуры Никита Михалков. Он отметил, что Пахмутова и Добронравов внесли гигантский вклад в культуру России, а их песни будут петь и дальше.

Медаль также получила президент Ассоциации русистов Словакии Эва Колларова за популяризацию русского языка за рубежом. По словам ведущего вечера, награду также должен был получить художник-аниматор, иллюстратор, сценограф Сергей Алимов, однако 17 декабря он умер.

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