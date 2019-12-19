Пахмутовой и Добронравову вручили медали Сергея Михалкова

Композитору Надежде Пахмутовой и ее супругу и соавтору, поэту Николаю Добронравову вручили памятные Золотые медали Сергея Михалкова в Доме приемов МИД. Об этом 19 декабря сообщили «РИА Новости».

Медали вручил председатель Союза кинематографистов и Российского фонда культуры Никита Михалков. Он отметил, что Пахмутова и Добронравов внесли гигантский вклад в культуру России, а их песни будут петь и дальше.

«Спасибо, что пригласили, я хорошо помню вашего отца, его стихи знала вся страна, страна людей очень талантливых. Мне стало грустно, что мы, наверное, недостаточно ценим то, что у нас есть сейчас, но это поправимо», — сказала в ответ Пахмутова.

Медаль также получила президент Ассоциации русистов Словакии Эва Колларова за популяризацию русского языка за рубежом. По словам ведущего вечера, награду также должен был получить художник-аниматор, иллюстратор, сценограф Сергей Алимов, однако 17 декабря он умер.

Награда была учреждена Российским фондом культуры в 2010 году. Медаль присуждается раз в два года представителям российской культуры и общественным деятелям за гуманистический вклад в воспитание подрастающего поколения.

Ранее 10 ноября президент России Владимир Путин приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.