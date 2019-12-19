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Россия может ограничить поставки рыбы и морепродуктов из Китая

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Фото: Global Look Press/Yu Fangping
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Россельхознадзор предупредил Китай о возможных временных ограничениях на поставки рыбы и морепродуктов в Россию из-за обнаруженных запрещенных и вредных веществ в продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 19 декабря.

Во время телефонных переговоров с представителями главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) Россельхознадзор выразил обеспокоенность с участившимися случаями выявления запрещенных веществ в морепродуктах и рыбе. Речь идет в том числе о наличии тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть и кадмий.

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«В случае сохранения подобной тенденции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Китая», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор уведомил, что с 16 декабря сотрудники ведомства проводят инспекцию китайских предприятий по производству продукции аквакультуры.

«В рамках этой инспекции китайские коллеги не обеспечивают содействие специалистам Россельхознадзора в части представления информации, необходимой для оценки контроля безопасности производимой продукции как со стороны предприятий, так и со стороны компетентного органа КНР», — отмечает ведомство.

В свою очередь, Китай обратился к Россельхознадзору с предложением провести семинар по процедуре лабораторных исследований продукции животного происхождения. Российская сторона заявила о заинтересованности в этом и запросила соответствующую программу.

13 декабря стало известно, что в Россельхознадзоре задумались о запрете на ввоз картофеля и цитрусовых из Китая.

По данным ведомства, в 2019 году было выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов в цитрусовых и два случая обнаружения в партиях картофеля. В связи с выявлением вредных организмов в продукции ведомство было вынужденно усилить контроль за ввозом из Китая цитрусовых и картофеля.

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