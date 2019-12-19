Столкновения между радикалами и полицией произошли в Барселоне

Более 45 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне. Как минимум девять демонстрантов задержали. Драка активистов и полицейских началась у стадиона «Камп Ноу», где сегодня проходила встреча мадридского «Реала» и «Барселоны».

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