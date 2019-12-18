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Известная китайская пословица гласит: «Лучшее время посадить дерево минуло 20 лет назад. Следующий подходящий момент — сегодня». Так и с инвестициями. Бездействие — не самая оптимальная стратегия, поскольку успешно инвестировать можно на любом рынке. Большая часть VIP-клиентов на фоне снижения доходности депозитов выбирают инвестиционные продукты. Именно они являются сегодня драйверами роста и обеспечивают более половины прироста средств под управлением.

Мы можем сделать этот вывод исходя из результатов деятельности ВТБ Private Banking, который предоставляет своим клиентам экспертизу крупнейшего инвестиционного банка в нашей стране. На сегодняшний день объем средств VIP-клиентов ВТБ превышает 2 трлн рублей, клиентская база — 21 тыс. клиентов. Private banking ВТБ представлен в 25 городах России.

В настоящее время наряду с традиционными brokerage, когда клиент сам принимает решения о покупке или продаже бумаг, и asset management, когда клиент доверяет управление своими средствами банку в рамках выбранной им стратегии, большую популярность набирает «смешанный» вариант — advisory, при котором инвестиционные решения принимаются, основываясь на рекомендациях наших экспертов.

Многие инвестиционные компании и банки декларируют схожие сервисы. Конкурентные преимущества строятся на качестве профессиональной экспертизы. Я сам долгое время работал и в казначействе на фондовом и валютном рынках, и в управляющих компаниях, поэтому с определенной долей объективности могу сказать, что в ВТБ сейчас сформировалась команда, предлагающая нашим VIP-клиентам тот уровень инвестиционной экспертизы, который ранее был доступен только крупным институциональным инвесторам.

В этом году мы запустили новую услугу «Инвестиционный check-up». С ее помощью портфель клиента анализируется независимо от места размещения активов. Команда наших экспертов проводит подробный аудит и выдает развернутые рекомендации по изменению структуры портфеля, прогнозирует ожидаемую доходность. В нынешней ситуации, когда в информационном пространстве огромное количество «экспертов», которые сами смутно пишут о том, что плохо себе представляют, актуальность такой экспертизы от крупнейшего инвестиционного банка трудно переоценить.

В любом случае к вопросу выбора финансового советника нужно подходить так же внимательно, как к выбору врача. Иначе ваши вложения будут скорее разовые, чем успешные.

Автор — руководитель Private Banking ВТБ

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