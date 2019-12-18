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Форма и содержание: в Москве прошел Международный благотворительный кадетский бал

Праздник собрал участников из 65 регионов России и стран СНГ
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В московском Гостином Дворе состоялся IV Международный благотворительный кадетский бал. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На ставший уже традиционным праздник приехали 1500 пар из 65 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Благотворительный бал воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских училищ проводится в Москве с 2016 года
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На бал приглашаются также дети из социальных учреждений
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Кроме танцев, для приехавших на бал ребят предусмотрена культурная программа с посещением музеев Москвы
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В качестве почетных гостей на балу присутствовали Герои Советского Союза и России, представители ветеранских организаций, депутаты Госдумы, известные спортсмены и артисты
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бал приурочен к Дню героев Отечества, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бал дает участникам уникальную возможность познакомиться друг с другом и получить полезные советы от старшего поколения
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Белые перчатки у дам и аксельбанты у господ офицеров — обязательные детали бального туалета
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По залу торжественно проносят знамена родов войск, государственный флаг России и флаг Москвы
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В программу бала вошли выступления артистов, посвященные грядущему 75-летию Победы
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Международный благотворительный кадетский бал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Финальный танец стал для участников одним из самых волнующих моментов бала
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