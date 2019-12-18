Группа Aqua возвращается на сцену после 20-летнего перерыва. Уже намечены гастроли в Канаде и выступление на фестивале Коачелла в США. Скандинавский коллектив напомнит о себе старым и порадует поклонников новыми хитами. В 90-е группа звучала на каждой дискотеке, самая знаменитая их композиция - Барби Гёрл. Эта песня - одна из тех , которая застрянет в голове на весь день, стоит услышать её хоть раз.

