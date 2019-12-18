Музей Победы запустил квест, посвященный елке 1945 года

В Музее Победы проходит квест, посвященный елке 1945 года. Участникам предстоит помочь Деду Морозу добраться на праздник, для победы нужно овладеть знаниями и навыками бойцов Красной армии. Это уже третий сезон исторического квеста, посвященного Великой Отечественной войне в музее Победы. Отправиться в прошлое и заглянуть на легендарную елку 1945 года может любой желающий.