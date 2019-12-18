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Британский дайвер показал видео с ласковым тюленем

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Фото: youtube.com
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Британский дайвер Бен Бурвилль запечатлел на видео дружелюбного тюленя, который стал обнимать его во время погружения, передает издание 6abc.

По словам спортсмена, он снимал на камеру свое погружение рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда, когда к нему подплыло животное.

На кадрах видно, как тюлень несколько раз хватает дайвера за руку, прикусывает и трется. Бурвилль также погладил животное по животу.

Ранее в сети появился видеоролик, на котором девушка-дайвер плавает рядом с большой белой акулой, которая часто нападает на людей.

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