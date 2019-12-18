Британский дайвер показал видео с ласковым тюленем
Британский дайвер Бен Бурвилль запечатлел на видео дружелюбного тюленя, который стал обнимать его во время погружения, передает издание 6abc.
По словам спортсмена, он снимал на камеру свое погружение рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда, когда к нему подплыло животное.
На кадрах видно, как тюлень несколько раз хватает дайвера за руку, прикусывает и трется. Бурвилль также погладил животное по животу.
Ранее в сети появился видеоролик, на котором девушка-дайвер плавает рядом с большой белой акулой, которая часто нападает на людей.