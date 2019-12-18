Ученые Сколково стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года

Статья четырех сотрудников Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) стала абсолютным лидером сервиса оценки онлайн-активности в отношении научных публикаций в интернете Altmetric Top 100 по количеству репостов в глобальной сети за все семь лет существования данного рейтинга. Об этом сообщила пресс-служба Сколтеха.

Статью, в которой рассматривается возможность создания системы, позволяющей синтезировать реалистичные видеопоследовательности, имитирующие речь и мимику конкретного человека, написали российские ученые Егор Захаров, Александра Шишея, Егор Бурков и профессор Дмитрий Лемпицкий.

Работа касается очередного этапа в развитии технологий распознавания и генерации лиц. Захаров рассказал, что ученые хотели усовершенствовать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности, пишет «РИА Новости».

Важной частью подобной среды является реалистичная передача того, как выглядят и двигаются люди. Исследователи стремились добиться более естественного изображения. В результате группе российских ученых удалось разработать алгоритм, которому достаточно нескольких фотографий человека, чтобы создать его реалистичный видеоаватар.

Сервис Altmetric позволяет отслеживать реакцию на публикуемые результаты исследований в сети, анализируя высказывания и дискуссии пользователей на научных и других форумах, а также публикации в ведущих средствах массовой информации, обсуждения в социальных сетях и блогах.

В этом году в рейтинг Altmetric Top 100 вошли статьи, опубликованные в 43 журналах, на серверах препринтов и на государственных сайтах. По числу публикаций в списке лидируют авторы из Гарвардского университета в США (11 статей) и журнал Nature (12 публикаций).