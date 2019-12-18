Международный благотворительный кадетский бал прошел в Москве

В московском Гостином дворе прошел 4-й международный благотворительный кадетский бал. В этом году он приурочен ко Дню героев отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятие прибыли 1,5 тыс. воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских училищ из 65 регионов России и стран СНГ.

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