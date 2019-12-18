Китайский художник превращает грязные машины в шедевры

Китайский художник превращает грязные машины в произведения искусства. Вэй Сяофэн рисует драконов ватной палочкой на пыльных задних стеклах.

Раньше он красил стены ресторанов и детских садов, потом увлекся рисованием по грязи. Художник надеется стать международно известным благодаря необычному таланту.