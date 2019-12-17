Ростехнадзор празднует 300-летие

Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) празднуют 300-летний юбилей.

Ведомство — один из старейших в стране органов контроля в России. Его историю принято вести с 1719 года. Тогда император России Петр I учредил Берг-коллегию — специальный орган, в задачи которого входило управление рудными и угольными заводами в стране.

За три века в работе Ростехнадзора изменилось многое, произошла технологическая революция, появились целые новые отрасли, но главный принцип работы службы остался неизменен.

«Была создана служба, государственная служба, которая обеспечивала влияние и контроль государства за тем, чтобы на промышленных предприятиях, на производствах не гибли люди — это самое главное. Не было аварий, не гибли люди. И вот это вот основная задача, которая была поставлена перед этой службой еще 300 лет назад, она и сегодня является основной, приоритетной. Всё остальное вторично, а вот это — главное», — рассказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

В настоящее время в ведении службы более 2,2 млн объектов. За год Ростехнадзор предотвращает до 2 тыс. техногенных аварий, а за пять лет количество аварий удалось сократить на 40%.

Задачи Ростехнадзора требуют современных технологий, служба является флагманом инноваций. Например, Ростехнадзор первым из контролирующих ведомств применил риск-ориентированный подход в работе. Сейчас служба занимается внедрением системы удаленного надзора и приложения «Электронный инспектор».