В 2020 году россиян ждут восемь сокращенных рабочих недель

Всего два трудовых дня ждут страну сразу после новогодних каникул. В последнюю неделю февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. В марте Международный женский день сократят вторую рабочую неделю месяца до четырех дней. Четыре рабочих дня ожидают россиян с 27 по 30 апреля в связи с праздником Весны и Труда. В мае первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6-го по 8-е число. При этом следующая неделя месяца тоже сократится из-за празднования Дня Победы. Летом будет всего одна сокращенная неделя в связи с Днем России 12 июня. В ноябре День народного единства, 4 ноября, «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня.