Пенсионер нашел сумку инкассатора с деньгами в Оренбуржье

В Оренбургской области пенсионер нашел на дороге сумку, в которой находилось более 1 млн рублей. 72-летний мужчина отнес находку в полицию.

Инцидент произошел в Новосергиевском районе. По данным МВД, инкассатор получил выручку в одной из организаций, положил сумку на крышу автомобиля и начал движение. Приехав в банк, сотрудник не обнаружил мешок с деньгами. О пропаже он сообщил в полицию.

Потерявшуюся сумку нашел пенсионер. Пожилой мужчина заметил, что на дороге лежит сумка, и отнес ее в отдел полиции, сообщает РИА «Оренбуржье».

В правоохранительных органах уточнили, что в сумке находилась вся пропавшая сумма.