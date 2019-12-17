Космонавты поздравили РВСН с юбилеем

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил весь личный состав ракетных войск стратегического назначения с 60-летним юбилеем.

Александр Скворцов и Олег Скрипочка отметили, что РВСН всегда надежно стояли на страже страны и обеспечивали защиту национальных интересов.

Космонавты пожелали представителям войск крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России