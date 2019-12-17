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В России запустили самый мощный суперкомпьютер «Кристофари»

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud запустили в коммерческую эксплуатацию самый мощный суперкомпьютер «Кристофари», созданный для работы с алгоритмами искусственного интеллекта (AI). Его мощности доступны клиентам-юрлицам с 12 декабря.

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Компьютер был представлен на международной конференции AI Journey 8 ноября. Свое имя он получил в часть первого клиента сберегательной кассы в России — Николая Кристофари, памятник которому стоит у входа в центральный офис Сбербанка.

Специалисты Сбербанка создали суперкомпьютер в партнерстве с компанией NVIDIA. Он базируется на высокопроизводительных модулях NVIDIA DGX-2, оснащенных графическими ускорителями Tesla V100. Эффективная производительность «Кристофари» составляет 6,7 PFLOPs (согласно тесту LINPACK), пиковая производительность — 8.8 PFLOPs.

Это означает, что при решении задач AI один узел способен заменить несколько сотен обычных серверов. Задача, которую процессор мощной рабочей станции будет выполнять сутки, один DGX-2 выполняет за считаные минуты, а при использовании всех ресурсов «Кристофари» время выполнения подобной операции измеряется секундами.

По своей мощности «Кристофари» входит в 30 самых производительных суперкомпьютеров мира и занимает 29-е место из 500.

По случаю запуска клиенты могут принять участие в акции «100 рублей за 100 минут всей мощности суперкомпьютера «Кристофари» для обучения моделей». Юрлица смогут получить 100 минут работы на объеме данных до 10 гигабайт. Это будет стоить 100 рублей.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать супервычисления и разработку решений на базе искусственного интеллекта доступными любой компании независимо от ее размера, отрасли и территориального расположения. Ранее использовать такие технологии могли только крупнейшие корпорации, сегодня с помощью «Кристофари» — любой начинающий стартап или компания малого бизнеса», — сказал Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» СТО «Сбербанк Груп».

Для участия в акции клиентам нужно зарегистрироваться на сайте SberCloud, добавить услугу AI Cloud и активировать свое участие. Затем пополнить счет на вышеуказанную сумму.

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