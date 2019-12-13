Новая площадка ГТО появилась в Татарстане

В городе Мамадыш Республики Татарстан установили новую многофункциональную площадку для комплекса ГТО. На эти цели потратили 3 млн рублей.

Мамадышский район оказался в числе 18 муниципалитетов, которые получили комплексы ГТО. В городском парке Победы под открытым небом установили более 30 различных тренажеров для занятий спортом, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на газету «Нократ».

Площадка состоит из гимнастических скамей, рукоходов, турников, баскетбольного щита с кольцом, десятка уличных тренажеров, степперов, велотренажеров и других объектов.

По словам первого замруководителя исполкома района Мусы Хузязанова, город получил площадку в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В середине ноября спортплощадка для тестирования норм ГТО и повседневных занятий открылась в одном из районов Краснодарского края. Это первый из 15 объектов, создание которых предусмотрено программой «Спорт — норма жизни» в регионе в этом году.