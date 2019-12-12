Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на пост посла в РФ

Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Российской Федерации. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

За его кандидатуру проголосовали более половины сенаторов. Теперь указ о его назначении должен подписать президент США Дональд Трамп.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил работу в Москве 3 октября.

11 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям страны предложение рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла США в России. 20 ноября профильный комитет сената по иностранным делам ее одобрил.

23 ноября Салливан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили решение проблем в отношениях между двумя странами. 27 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что в случае назначения Салливана на должность посла отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся.