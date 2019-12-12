Фильм о российских сиротах в Сирии представлен в Москве

Российская премьера документального фильма режиссера Евдокии Москвиной «Мин здесь нет»/ «Запрещенные дети» состоялась в Москве.

Фильм рассказывает о главной, на взгляд режиссера, гуманитарной проблеме в Сирии – о судьбах детей, которые по вине своих родителей оказались на территории ИГИЛ, а после их гибели в результате уничтожения «Исламского Халифата» стали заключенными в лагерях для военнопленных.

Ни одно из мировых государств не хочет репатриировать таких детей, считая, что они могут представлять государственную опасность в силу идеологии, привитой им в ИГИЛ.

Документальная работа режиссера Евдокии Москвиной – острое социальное высказывание, фильм-действие, позволивший спасти пятерых девочек, которые после гибели родителей оказались в лагере Аль Холь Сирийского Курдистана.

В этой нелегкой работе режиссеру помогала правозащитница Хеда Саратова. По словам Евдокии Москвиной, правозащитница составила досье на каждого ребенка, который сейчас находится в лагере Аль Холь. Однако в лагерях на территории Сирии содержатся тысячи «детей Халифата».

Фильм «Мин здесь нет»/ «Запрещенные дети» был создан при поддержке Министерства культуры РФ, при содействии Министерства обороны РФ и Министерства иностранных дел РФ, АНО «Русская гуманитарная миссия», МВД Чеченской Республики.

Изначально в фильме хотели рассказать о российской миротворческой деятельности в Сирии. Однако в процессе съемок ракурс темы был скорректирован, и вторая экспедиция съемочной группы в Сирию была организована уже как спасательная, с целью найти и вернуть девочек на родину в Бени-Юрт.

В ноябре 2019 г. фильм был показан в штаб-квартире ООН в Женеве, на IX Форуме российских соотечественников в посольстве РФ во Франции.

Российским зрителям фильм представили режиссер Евдокия Москвина, правозащитница Хеда Саратова, продюсер, генеральный директор студии «СТЕЛЛА» Федор Попов.

— Евдокия Москвина не только поведала миру о страшной гуманитарной трагедии, о страданиях простых, ни в чем неповинных людей... она спасла жизни пятерых детей. Маленькие девочки-сироты были вывезены на родину и возвращены в свою семью. Только ради этого надо было снимать этот фильм, - сообщил продюсер фильма Федор Попов.

Фильм содержит уникальные сцены, снятые в закрытом для съемок лагере военнопленных Аль Холь. Они помогают понять, как и чем живут женщины и дети «Халифата». Фильм снимался не только в Дамаске, Алеппо и Латакии, но и в труднодоступных, опасных районах «Сирийского Курдистана» - Рожава, Камишли, Хасака.

После показа состоялась дискуссия, которую провел кинообозреватель МИЦ «Известия» Николай Никулин. Тему «Запрещенных детей» обсудили создатели фильма и гости, среди которых: руководитель фракции «Справедливая Россия» в ГД ФС РФ Сергей Миронов, Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Риад Хаддад, представители МИД РФ, Посольства Ирака, Посольства Швейцарии.