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В Госдуме предложили ввести льготы для детей воспитателей

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил вне очереди принимать в детские сады детей сотрудников дошкольных учреждений. Об этом 12 декабря сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на слова депутата.

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Смолин отметил, что воспитателям нужны «дополнительные стимулы», чтобы идти работать в детсады, поскольку зарплата у них небольшая, и одним из таких стимулов может стать устройство ребенка в детский сад вне очереди.

В настоящее время в детские сады сначала принимают детей из категории внеочередников. Это дети ликвидаторов аварии на ЧАЭС, людей, работающих в подразделениях особого риска или прокурорами, судьями, сотрудниками СК России, а также сироты и усыновленные, отмечает телеканал «360». Няни и воспитатели пока обладают лишь преимущественным правом в очереди. После этого в детский сад устраивают остальных.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 ноября заявил, что школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро, что недопустимо, поскольку средние образовательные учреждения и детские сады в селе нужны в первую очередь.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где учатся их братья и сестры.

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