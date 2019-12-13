На заседании 10–11 декабря ФРС впервые с июля решила сохранить ставку, а не снизить. Показатель составляет 1,5–1,75%. За подобное решение высказались все 10 голосующих членов комитета по открытым рынкам, что отражает их удивительное единодушие. К примеру, прошлое решение о снижение ставки два члена комитета не поддерживали.

Оценки экономики от ФРС стали оптимистичнее, это позволяет регулятору считать, что риски под контролем и сохранять ставки на нынешнем уровне на протяжении следующего года. Однако, на мой взгляд, контроль над ситуацией у ФРС может быть иллюзорным и скорее временным компромиссом. Главными факторами, которые вызывают тревогу, можно назвать торговые войны и выборы. Неопределенность сохраняется, поэтому глава Федрезерва Джером Пауэлл на своей пресс-конференции оставался максимально гибким.

Даже он отметил, что фондовые рынки сильно зависят от новостей о переговорах Китая и США. Масштабная коррекция на биржах в конец 2018-го заставила ФРС пересмотреть курс денежно-кредитной политики в 2019 году, поэтому регулятор не может игнорировать влияние торговых войн на настроения на фондовых площадках, хотя переговоры между Вашингтоном и Пекином находятся вне власти монетарных инструментов.

Более того, сейчас США — лидер, который намеренно демонстрирует непредсказуемость своих действий. Волатильный президент Дональд Трамп неожиданными решениями по поводу пошлин отнюдь не способствует уверенности экономических перспектив. Ярким примером можно назвать ситуацию вокруг запланированных на 15 декабря тарифов. Инвесторы по-прежнему ожидают их переноса или отмены, так как негативный эффект от их введения может столкнуть экономику США в рецессию.

Уверенности инвесторам добавляют периодические комментарии чиновников обеих стран о положительной динамике хода переговоров. Однако в то же время высшие американские чиновники вроде советника президента США по экономике Ларри Кудлоу заявляли, что США по-прежнему готовы ввести ограничения 15 декабря. На момент оглашения решения регулятора 11 декабря ясности в вопросе не добавилось. Резкое ухудшение торговых войн и введение новых пошлин заставит регулятора вновь вернуться к вопросу снижения ставок, так как это может подорвать доверие потребителей и замедлить и без того снижающиеся темпы экономического роста в США.

Позитивная динамика торговых отношений могла бы улучшить состояние бизнеса и способствовать восстановлению инвестиций и торговли. В таком случае прогноз некоторых участников ФРС о продолжении цикла повышения ставок выглядит жизнеспособным, если бы не выборы. Политическая неопределенность, свойственная электоральному периоду, вряд ли позволит Федрезерву в 2020 году всерьез обсуждать повышение ставки. Трамп доказал свою политическую непредсказуемость всем своим президентством.

Но и в демократическом лагере сейчас набирают популярность политики, чей возможный приход несет большие риски для бизнеса. Вероятность победы «левых» кандидатов вроде Берни Сандерса и Элизабет Уоррен составляет 9–16%. В то время как кандидаты с более умеренными взглядами вроде Джо Байдена и Майкла Блумберга испытывают сложности. Байден из-за расследования о коррупции на Украине, а Блумберг — из-за позднего решения об участии в гонке. Так что «левые» кандидаты с такими резко негативными для бизнеса предложениями, как налог на богатство, и Трамп с традиционно жесткой торговой риторикой будут способствовать высокой политической неопределенности в 2020-м, что заставит ФРС сохранять ставки на нынешнем уровне. Однако риски черных лебедей говорят о том, что уверенность в таком сценарии невысока и всё может поменяться очень быстро.

13 декабря российский Центробанк объявит свое решение по ключевой ставке. Я ожидаю снижения показателя на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых. Причина — продолжающееся замедление инфляции. Однако заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что — по крайней мере, на данном этапе — новых сокращений стоимости федеральных фондов до конца 2020 года не планируется, отражает повышенные риски для такого прогноза. Среднесрочные перспективы замедления роста цен в России представляются ограниченными на фоне антидефляционных и стимулирующих мер. Возможно, эти факторы в той или иной мере отразятся в итоговых комментариях по результатам декабрьской сессии ЦБ.

Автор — финансовый аналитик

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