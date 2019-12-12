Россияне назвали идеальное число детей в семье

Двое детей в семье — идеальная картина для 40% россиян. Стать многодетными хотели бы 15% жителей нашей страны. 3% опрошенных не намерены вообще заводить семью, они себя относят к так называемой категории childfree. Иметь больше одного ребенка готовы мужчины старше 36 лет. Социологи уверены: в ближайшие несколько лет семейная политика не изменится. Средний коэффициент рождаемости в России держится на отметке 1,7.