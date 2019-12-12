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Россияне испугались увольнений с работы

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Согласно опросам, четверть россиян боятся увольнения. При этом в ближайшее время, по данным Минтруда, отечественные компании сократят не более 1% сотрудников. 9% точно уверены, что нужно искать новое место работы. Больше всего перемен ожидают сотрудники отраслей безопасности. Кроме того, увольнения предвидят банковские менеджеры. В завтрашнем дне уверены только ученые и педагоги.

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