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В США нашлось отправленное 36 лет назад письмо в бутылке

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Фото: Depositphotos
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В США нашлось отправленное 36 лет назад письмо в бутылке. Об этом сообщило издание Bangor Daily News.

Американец Джошуа Мендес случайно обнаружил на пляже Кейп-Код в штате Массачусетс закопанную в песок стеклянную бутылку, в которой нашлось послание с адресом почтового ящика в городе Джонспорте и словами: «Пожалуйста, напишите мне».

Отмечается, что письмо было отправлено 11-летней Дженни Браун 14 мая 1983 года из города Джонспорт в штате Мэн.

После публикации объявления в соцсетях о найденном письме, откликнулась сестра отправительницы, Кэти Мари Браун, которая подтвердила, что Дженни до сих пор живет в Джонспорте, отмечает «Газета.ру».

29 октября, сообщалось, что жительнице США Холли Романек пришел ответ на письмо, которое она запечатала в бутылку и бросила в Атлантический океан. Послание обнаружил мужчина с канадского острова Ньюфаундленд.

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