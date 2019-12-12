Котюков рассказал о реализации нацпроекта «Наука»

В Москве открылась VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО». На церемонии министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков подвел итоги нацпроекта «Наука» и обозначил задачи на будущий год.

«Главным итогом, пожалуй, можно признать то, что у нас сформировалась команда по реализации нацпроекта. Сформирована необходимая инфраструктура, средства господдержки направлены. Мы уверены, что результат будет самый серьезный. Одна из самых непростых задач, которая перед нами стоит, — подготовить за срок реализации нацпроекта 35 тыс. новых исследователей», — отметил министр.