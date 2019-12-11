Проект закона о виноделии обсудили в Общественной палате

В Общественной палате обсудили проект закона о виноградарстве и виноделии. На сегодня в отрасли отсутствует систематизированная нормативная база. Закон позволит навести порядок в производстве и обороте вин. Приоритет на рынке получит отечественная продукция. Эксперты сошлись во мнении, что принятие закона о виноградарстве и виноделии станет шагом к созданию новой отрасли в российском сельском хозяйстве. Общественная палата направила свое заключение в рабочую группу Госдумы. Депутаты рассмотрят проект закона о виноградарстве и виноделии в России во втором и третьем чтениях 19 декабря.