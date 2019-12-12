Силы поднебесные: когда пропадают туристы

Иностранного туриста во многих отдаленных и пока малоизученных районах Китая найти бывает сложно. Однако местные путешественники с лихвой компенсируют этот недостаток — на некоторых достопримечательностях чувствуешь себя как в метро в час пик. Как природные оазисы выглядят в те редкие моменты, когда люди еще или уже спят, — в фотогалерее «Известий»
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Рисовым террасам Хунхэ-Хани в южно-китайской провинции Юньнань более 1,3 тыс. лет. Всё это время народ хани выращивает здесь рис. Крестьяне разработали сложную систему оросительных каналов, по которым вода спускается сюда с горных вершин. Здесь же разводят рыбу, угря, уток, крупный рогатый скот. С 2003 года этот объект находится под охраной ЮНЕСКО
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Ли — одна из самых чистых и живописных рек Китая. Она протекает среди тысяч причудливых гор, холмов и пещер, в утренние и вечерние часы окутанных туманом. Это сказочное место привлекает не только многочисленных туристов, но и голливудских кинематографистов
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Горные тропы с тысячей ступеней, отвесные скалы и одинокие искривленные сосны, будто парящие среди облаков, опустившихся на хребет Хуаньшань, — где еще могли жить герои фантастического фильма «Аватар». Сложно найти время, когда здесь нет ни одного туриста
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Плато Башан на северо-западе провинции Хэбэй — огромное естественное пастбище с холмами и чистейшими озерами площадью 16 тыс. кв. км на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря
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Синьцзян — крупнейшая база по производству сушеного красного перца в Китае. Он хорошо известен в мире, славится высокой урожайностью, хорошим качеством и невысокой ценой. Осенью, после сбора урожая, его раскладывают сушиться прямо на полях, прекрасные условия для этого создает близлежащая пустыня Гоби
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Национальный геопарк Чжанъе Данься — это разноцветные горы в северо-западной провинции Ганьсу. Он признан одним из самых красивых ландшафтных образований в Китае, для туристов построили множество подъездных дорог и деревянных настилов
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Одинокий путник бредет через пустыню в город-оазис Дуньхуан, который когда-то был воротами в Китай на Великом шелковом пути. Сейчас он имеет статус китайской культурной сокровищницы национального значения и внесен в охранный список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО
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Изрезанное побережье Восточно-Китайского моря в районе уезда Сяпу с многочисленными бухтами и островами — прекрасное место для разведения креветок
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Каньон Куйтун у северного подножия Тянь-Шаня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сравнивают с американским Гранд-Каньоном и называют геологическим музеем под открытым небом. В ущелье, протянувшемся на многие километры, встречаются самые причудливые форма рельефа, образовавшиеся в результате тектонических изменений и выветривания
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Юэяцюань — озеро в форме полумесяца, расположенное недалеко от города-оазиса Дуньхуана на севере Китая. Считается, что оно существует уже 2 тыс. лет и питается из пресноводного подземного источника
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Фото: Getty Images/Ratnakorn Piyasirisorost
Деревня Хему в Синьцзяне, неподалеку от озера Канас, привлекает множество туристов и фотографов, особенно осенью, когда листва деревьев окрашивается в яркие цвета с невероятными оттенками
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