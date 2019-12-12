Силы поднебесные: когда пропадают туристы

Иностранного туриста во многих отдаленных и пока малоизученных районах Китая найти бывает сложно. Однако местные путешественники с лихвой компенсируют этот недостаток — на некоторых достопримечательностях чувствуешь себя как в метро в час пик. Как природные оазисы выглядят в те редкие моменты, когда люди еще или уже спят, — в фотогалерее «Известий»