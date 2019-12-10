Путин одобрил идею использовать маткапитал для оплаты операций

Материнский капитал можно будет вложить в высокотехнологичную медпомощь, которая не покрывается государственными гарантиями. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею на встрече с омбудсменами.

«Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса по использованию маткапитала. Думаю, конечно, это можно сделать. Я всегда очень аккуратно и осторожно стараюсь относиться к различным вариантам использования этих средств, потому что боюсь, что людей будут просто обманывать. Изначально я хотел, чтобы на фундаментальные для семьи вещи были направлены эти деньги и чтобы они были максимально защищены. К сожалению, находятся схемы, людей обманывают. Нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. Но на операции, наверное, да. Надо только продумать, чтобы это уходило именно туда», — сказал глава государства.