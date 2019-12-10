Валовый сбор винограда в Крыму вырос на 20%

Крымские аграрии собрали рекордный за пять лет урожай винограда. Валовый сбор увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«По информации (Крымстата), объем валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тыс. т. Это рекордная цифра за последние пять лет, и мы гордимся показателями наших сельхозтоваропроизводителей», — написал Рюмшин на своей странице в Facebook. Как пишет «Крыминформ», в этом году собрано 74 тыс. т на площади 14 520 га.

Напомним, сельхозпроизводителям компенсируют до 80% средств, направленных на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, а также до 50% расходов на покупку сельхозтехники и навесного оборудования. В этом году в Севастополе будут заложены 510 га новых виноградников. Власти также предусмотрели средства на раскорчевку старых.