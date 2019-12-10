Опубликован рейтинг стран по уровню жизни

Названы страны с самым высоким уровнем жизни. Рейтинг составили на основе отчетов ООН. Критерии — свобода, безопасность, образование, здоровье и экономическое развитие. На первом месте в списке — Норвегия, на втором — Швейцария, третье место заняла Ирландия. Четвертую строчку рейтинга поделили Германия и Гонконг. Россия расположилась на 49-м месте из 189 государств.