Всемогущий отец: что делать с девочками

34-летний Зак Тиманн из маленького городка Сегин в штате Техас — отец двух девочек, пятилетней Зои и трехлетней Зейлианы. Их мать умерла через несколько дней после рождения младшей дочери. С тех пор Зак успел жениться, у него родился еще один ребенок. Зайдине уже год, и ее мать не горит желанием заботиться о старших девочках, все хлопоты приходится брать на себя Заку. Будни семьи Тиманн — в фотогалерее «Известий»