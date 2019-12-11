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Всемогущий отец: что делать с девочками

Как 34-летний американец самостоятельно растит дочерей
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
34-летний Зак Тиманн из маленького городка Сегин в штате Техас — отец двух девочек, пятилетней Зои и трехлетней Зейлианы. Их мать умерла через несколько дней после рождения младшей дочери. С тех пор Зак успел жениться, у него родился еще один ребенок. Зайдине уже год, и ее мать не горит желанием заботиться о старших девочках, все хлопоты приходится брать на себя Заку. Будни семьи Тиманн — в фотогалерее «Известий»
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Аманда Гарсия умерла три года назад от осложнений после родов, ей было 26 лет. Зак признается, что ему пришлось взять на себя роль, к которой он был совсем не готов
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
«Я покупаю им средства для мытья волос, покупаю маленькие резинки, чтобы делать прически, даже пытался красить им ногти», — рассказывает отец
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Однако большинство простейших бытовых процедур сопровождаются некоторыми проблемами
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
«Несмотря на то что я стараюсь изо всех сил, им все-таки нужна женщина, которая покажет какие-то вещи, научит чему-то», — говорит Зак
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Трехлетнюю Зейлиану, которая в первый раз отправилась учиться, надо разбудить, одеть, собрать с собой необходимые вещи и дать какие-то напутствия
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Как воспитывать девочек, которые дерутся, — вопрос сложный
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Придумывать и мастерить наряд к школьному празднику для пятилетней Зои приходится совместными усилиями
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Помочь донести в школу тяжелые праздничные угощения — самая простая задача для неподготовленного отца
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
Заняться своими делами мужчине удается только тогда, когда дети ложатся спать
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Отец двоих детей из Техаса
Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare
В День отца Заку, который старается дать дочерям всё, что может, бывает особенно тяжело. «Я всё равно чувствую, что им чего-то не хватает», — признается он
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