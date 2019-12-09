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Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

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Фото: twitter.com/codysimms
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck. Об этом пишет TMZ.

Как отмечает портал, Маск направлялся в ресторан Nobu вместе с друзьями — главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном и певицей Граймс. После ужина бизнесмен показал свой пикап голливудскому актеру Эдварду Нортону. Очевидцы смогли заснять на видео автомобиль, который едет по дорогам Лос-Анджелеса.

Илон Маск представил Tesla Cybertruck 22 ноября. По его словам, электромобиль похож по функциональным особенностям на Ford F-150 и «бронированную машину пехоты из будущего», пишет сайт aif.ru. Кроме того, дизайн пикапа был сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит как раз в ноябре 2019 года.

В ходе презентации произошел курьез: стекла пикапа не прошли тест на прочность и треснули при попадании металлическим шаром. Несмотря на инцидент, 23 ноября изобретатель рассказал, что Tesla получила около 150 тыс. заказов на новый пикап, уточняет телеканал «360».

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