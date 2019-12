Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck. Об этом пишет TMZ.

Как отмечает портал, Маск направлялся в ресторан Nobu вместе с друзьями — главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном и певицей Граймс. После ужина бизнесмен показал свой пикап голливудскому актеру Эдварду Нортону. Очевидцы смогли заснять на видео автомобиль, который едет по дорогам Лос-Анджелеса.

Cybertruck in the wild near LAX pic.twitter.com/E4FW4KCkgS