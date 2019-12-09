Землетрясение зафиксировали на территории Алтая

На Алтае сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение. Эпицентр находился в 331 км от Горно-Алтайска.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок был зафиксирован в Кош-Агачском районе. Его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщает altapress.ru. По интенсивности в эпицентре землетрясение относится к довольно сильным.

4 декабря землетрясение было зафиксировано на Сахалине у берега острова Шикотан. Магнитуда подземных толчков составила 5,2.